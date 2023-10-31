Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlü, güvende ve itibarlı olduğunu belirten Erdoğan, "El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor." açıklamasında bulundu.

Kanser hastalarını tedavi eden Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail'in barbarlığının en son kurbanı olduğunu belirten Erdoğan, "Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli gördüklerini, bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, "Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır." dedi.

Türkiye'nin, bir kısmı Gazzelilere ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu bulduğunu açıklayan Erdoğan, "Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz. İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez." şeklinde konuştu.

Öğrenci kredileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

"Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.

Deprem bölgesi

Afetten zarar gören 11 ilimizde, 200 bin konutun inşası hızla devam etiğini, sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planladıklarını belirten Erdoğan, "Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız." açıklamasında bulundu.