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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi. Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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