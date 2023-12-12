Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücretin Zamlı Halini Duyurdu! Asgari Ücret 17.600 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde, Bakanlık ev sahipliğinde önemli bir toplantı gerçekleşti. İşçi temsilcilerini TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren temsilcilerini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yönetti.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Toplantının ardından Bakan Işıkhan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek makul bir noktada belirlemek için çaba sarf edeceğiz. Hedefimiz, asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir." şeklinde bir açıklama yaptı. Bu, gelecek asgari ücretin adil ve sürdürülebilir olması için yapılan çabalara vurgu yapıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın Değerlendirmesi

Toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar herhangi bir rakam üzerinde anlaşmanın olmadığını belirtti. Bu durum, taraflar arasındaki müzakerelerin henüz belirli bir seviyeye gelmediğini gösteriyor.

Asgari Ücrette Beklentiler ve Tahminler

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki tartışmalar devam ederken, Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çekici bir tahmin geldi. A Haber yayınındaki bir programda Memiş, genel beklentinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kişisel beklentimi 17 bin 500 TL olarak açıkladım. Benim tahminim bu yönde." şeklinde konuştu.