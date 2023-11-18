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Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Zammı İçin Son Kez Canlı Yayında Konuştu! Ocak 2024'de Asgari Ücrete Yüzde Yüz Zam Gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Zammı İçin Son Kez Canlı Yayında Konuştu! Ocak 2024'de Asgari Ücrete Yüzde Yüz Zam Gelecek
2023'te asgari ücret beklentilerini paylaşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre, yeni yılda asgari ücrette %50'nin üzerinde bir artış bekleniyor. Erdursun, gelecek dönemde asgari ücretin 17.000 TL ila 18.000 TL arasında olabileceğini öngörüyor. Hükümetin planı ise tek seferlik büyük bir artış yaparak bütçe planlamasını etkilemeyi hedefliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda asgari ücretin zamlanacağı konusunda çarpıcı tahminlerde bulundu. Seçim atmosferine girilirken, asgari ücretin enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor.

Erdursun'un Öngörüsü: En Az %50'lik Artış Bekleniyor

Erdursun, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusuna vurgu yaparak, gelecek zam oranının en az %50'nin üzerinde olmasını beklediğini ifade etti. Bu tahminiyle dikkat çeken Erdursun, önemli bir artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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Tahminlere Göre Asgari Ücret: 17.000 TL - 18.000 TL

SGK Uzmanı, asgari ücretin gelecek dönemde en az 17.000 TL ila 18.000 TL arasında olabileceğini işaret etti. Bu rakamın mevcut asgari ücrete göre önemli bir artış anlamına geldiğini belirten Erdursun, hükümetin enflasyonun üzerinde bir zammın beklentileri karşılayacağına dikkat çekti.

Hükümetin Planı: Tek Seferlik Büyük Artış

Erdursun'un değerlendirmesine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında, asgari ücrete tek seferlik büyük bir artış yapılacağı vurgulanmıştır. Özellikle bütçe planlamasında dikkate alınacak bir faktör olarak öne çıkan bu artışın, çalışan kesimi olumlu yönde etkileyeceği ifade edildi

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Ekonomik Dinamiklerin Rolü

Asgari ücretin belirlenmesinin, ekonomik dinamikleri doğrudan etkileyen kritik bir unsura işaret ettiğini belirten Erdursun, önümüzdeki dönemde bu dinamiklerin değişerek çalışan kesimin beklentilerini etkileyeceğine dikkat çekti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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