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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akaryakıt Fiyatlarına El Attı! Benzin ve Motorine Okkalı İndirim Tabelalara Yansıdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akaryakıt Fiyatlarına El Attı! Benzin ve Motorine Okkalı İndirim Tabelalara Yansıdı
Akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, Türkiye'deki sürücüler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yaklaşan vergi zamlarıyla birlikte, benzin, motorin ve otogaz kullanıcıları, gelecek aylarda daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabilir.

Türkiye'de petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, benzin, motorin ve otogaz kullanıcıları için gelecek aylar endişe dolu görünüyor. Petrolün fiyatındaki düşüş, ne yazık ki, akaryakıt kullanıcıları için bir mali rahatlama getirmeyecek gibi duruyor.

Hükümetin Ekonomik Baskısı: Vatandaşlar Faturayı Ödüyor

Bütçe açığı 1,5 trilyon Türk Lirası'na kadar çıkabilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, iflasın faturasını vatandaşların cebine kesmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) beş katına kadar artırma yetkisi verildi.

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Erdoğan'ın Yetkisi ve Beklentiler

Erdoğan'ın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı ise önümüzdeki bir ay içinde belli olacak. Ancak, Erdoğan yetkisini kullanmasa bile, akaryakıta rekor bir ÖTV zammının kapıda olduğu konuşuluyor.

Otomatik Zamlar ve Vergi Artışları

Alkol ve sigarada olduğu gibi, artık benzin ve motorin ÖTV'si de altı ayda bir üretici enflasyonu oranında artırılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında benzin ve motorin vergileri otomatik olarak yükseliyor.

Yıl Sonuna Kadar Beklenen Zamlar

Yıl sonuna kadar ÖTV tutarı, benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda 5,778 TL artacak. Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) dâhil edildiğinde, pompa satış fiyatlarında artış kaçınılmaz.

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Beklenen Vergi Zamları

Benzinin litre fiyatına 9,03 TL, motorine 8,47 TL ve otogaza 6,93 TL vergi zammı bekleniyor. Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı, akaryakıt kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Temmuzda Yaşanan Zammın Ardından

Erdoğan'ın imzaladığı karar ile Temmuz 2023'te litre başına benzinde 2,52 TL ve motorinde 2,05 TL olarak uygulanan ÖTV, hem benzinde hem de motorinde toplamda 5 TL artırılmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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