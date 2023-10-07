  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

"İllerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
İŞKUR'dan KPSS Şartsız Şehir Hastanelerine 16.000-18.000 TL Maaşla Personel Alımı Başvuruları Başladı!
İŞKUR'dan KPSS Şartsız Şehir Hastanelerine 16.000-18.000 TL Maaşla Personel Alımı Başvuruları Başladı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çarpıcı İzmir Deprem Uyarısı! En Riskli Fay Hatları ve Tehlikeli İlçeler!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Çarpıcı İzmir Deprem Uyarısı! En Riskli Fay Hatları ve Tehlikeli İlçeler!
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde
İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın