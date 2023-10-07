Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

"İllerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.