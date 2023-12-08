Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 TL Banknot İçin Tarih Verdi! Yılbaşından Sonra 500 TL Baknotlar Üretime Geçiyor

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, daha önceki 500 TL'lik banknot iddiasını tekrar gündeme getirdi. Bu iddia, geçmiş Merkez Bankası yönetimi tarafından yalanlanmış olsa da Babuşçu, canlı yayında iddiasını destekleyerek neden 500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotların çıkması gerektiğini anlattı.

İddialara Merkez Bankası İtiraz Etti mi?

Sözcü TV'ye katıldığı canlı yayında Babuşçu'ya, geçmişteki iddiasının hatırlatılması üzerine, "Hala 500 TL'lik banknot iddianız arkasında mısınız?" sorusu yöneltilmiş. Prof. Dr. Babuşçu, banknot hazırlıklarının yapıldığını ancak seçimler nedeniyle çıkışın ertelendiğini belirtti. Ayrıca, "Yerel seçimden sonraki 3 aylık süreçte 500 TL'lik banknotlar çıkacak" iddiasında bulundu.

500 TL'lik Banknotun Gerekçesi

Babuşçu, iddiasını desteklerken, uluslararası teamüllere atıfta bulundu. Şu anda piyasada bulunan 6 banknotun yerine getirilmesi gerektiğini savundu. 200 TL'lik banknotun çıkışının üzerinden 14 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında ekonomik değişimlerin yaşandığını belirtti. Uluslararası teamüllere göre, 200 TL'lik banknotların toplam banknotlar içindeki payı yüzde 60'a yaklaşmış durumda.

Banknotlar Küçük Kalmanın Zorlukları

Babuşçu, mevcut banknotların küçük kalmasının ekonomik zorluklara neden olduğunu vurguladı. Özellikle, bankaların artık 200 TL ve 100 TL dışında para koymadığını belirtti. Bu durum, ATM'lerin daha sık doldurulmasını gerektiriyor. Ayrıca, müşterilerin bavullarla bankaya geldiğini ve yüklü miktarda parayı taşımanın zorluğuna dikkat çekti.

Türk Lirası ve Dolar Karşılaştırması

Babuşçu, 2 milyon 900 bin liralık bir ödeme yapıldığında, Türk Lirası kullanmanın taşıma zorluğunu vurguladı. Aynı ödemeyi dolar cinsinden yapmak için ise çok daha küçük bir banknotun yeterli olacağını belirtti. Bu nedenle, uluslararası teamüllere uygun olarak, yeni banknotların bir an önce çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.