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Çocuk görüşme merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe sayısı 138'e yükseldi

Adalet Bakanlığınca, velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı çocuk görüşme merkezi sayısı 138'e yükseltildi.

GÜNDEM 26.10.2022, 11:48
Çocuk görüşme merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe sayısı 138'e yükseldi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine il ve ilçelerde merkezlerin kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çocuk görüşme merkezlerinin bulunduğu il sayısı 44, ilçe sayısı ise 94'e yükseltildi. Böylece bugüne kadar 138 il ve ilçede çocuk görüşme merkezi kullanıma sunuldu.

Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan'dan bu yana 2 bin 338 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı.

Teslim işlemleri ücretsiz

Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.

Söz konusu görüşme merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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