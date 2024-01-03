Çiftçilere Yönelik Cumhurbaşkanı Kararıyla Mazot Yardımı Başvuruları Başladı! 2 Yıl Kesintisiz 5650 TL Ödeme Yapılacak

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte düşük faizli destek ödemelerinin üst limitleri, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne göre tekrar düzenlenecek. Bu karar, ekonomik açıdan önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Hazine Destekli Düşük Faizli Tarım Kredilerinde Temel Değişiklikler

Ekonomi yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Tarımda düşük faizli kredi limitleri ve kriterleri değişti" başlığı altında, kredi limitlerinin hesaplanmasındaki önemli bilgileri paylaştı. Hazine destekli düşük faizli tarım kredileri kararnamesi 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girdi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında tarımda kullandırılacak hazine destekli düşük faizli yatırım ve işletme kredi limitlerinde ve kriterlerinde önemli değişiklikler yaptı. Kredi limitleri her yılın sonunda revize edilecek.

Kredi Üst Limitleri 2024-2026 Yıllarında Güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen kredi üst limitleri 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ay sonlarında güncellenecek. Kararda, bu güncellemenin, her yılın sonunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik olarak yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne göre yapılacağı belirtildi. Bu süreç, kredi üst limitlerini her yılın ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olacak şekilde revize etmeyi amaçlıyor.

Kredi Kapsamından Çıkartılanlar ve Güncellenen Faiz Oranları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla damızlık düve yetiştiriciliği ve stratejik bitkisel üretim kredi kapsamından çıkarıldı. Çeşitli tarım alanlarındaki kredi üst limitleri ve faiz oranlarında önemli değişikliklere gidildi. İşte bazı önemli güncellemeler:

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredi limiti 60 milyon lira arttı.

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık kredileri arttı.

Süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde kredi limiti yüzde 100 arttı.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredi limiti yüzde 100 arttı.

Küçükbaşa 50 milyon liraya kadar kredi arttı.

Traktörde kredi limiti 2 milyon lira arttı.

Hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğine 80 milyon liraya kadar kredi arttı.

Arıcılık kredisi 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıktı.

Su ürünleri kredi limitinde büyük artış.

Kapalı ortamda bitkisel üretime 100 milyon lira kredi.

Faiz İndirimleri ve Birleştirilen Krediler

Belirli tarım alanlarında faiz indirimleri de uygulandı. Yem bitkisi üretiminde yüzde 75 faiz indirimi ve temel bitkisel üretimde yüzde 100'e kadar faiz indirimi gibi avantajlar sağlandı. Son olarak, kanatlı ve kanatlı damızlık kredisi birleştirildi, bu da tarım alanında daha etkili finansman sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.