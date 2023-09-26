Çete Operasyonunda Dev Vurgun: 6 Milyar TL ve 31 Şirket Devletin Elinde! İnegöl Terkinler Çetesi'nin Sonu!

Türkiye, son zamanlarda sokakları etkisi altına alan tehlikeli çete olaylarıyla karşı karşıya. Bu tehditlerden biri olan İnegöl Terkinler çetesi, kapsamlı bir operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

İnegöl Terkinler Çetesine Büyük Darbe

Son dönemlerde çetelerin etkinliği artmış, sokaklar adeta savaş alanına dönüşmüştü. Bu durum, bazen sınırlarımızı aşarak uluslararası bir sorun halini almıştı. Ancak İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın önderliğinde İnegöl Terkinler adlı bu tehlikeli grubun etkisiz hale getirilmesi, devletin bu konudaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu çetenin tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti gibi suçları işlediğini belirtti. Bu çerçevede düzenlenen operasyon neticesinde:

35 şüphelinin tamamı yakalandı.

Çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.

6 Milyar TL değerindeki mülkler ve 31 şirkete devlet tarafından el konuldu.

Bakan Yerlikaya'dan Mesaj

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranlar, her an bizi enselerinde bulacaklar" ifadesiyle, halkın güvenliği için yapılan çalışmalardaki kararlılıklarını vurguladı.