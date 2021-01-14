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ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METROSU’NDA 2. TBM KAZISI BAŞLIYOR

Euroband ihracı ile yapımı hızlandırılan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nda, 2. TBM kazısı başlatılıyor. Hattın Sancaktepe İstasyonu’nda 15 Ocak Cuma günü düzenlenecek tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METROSU’NDA 2. TBM KAZISI BAŞLIYOR

Nisan 2017’de yapımına başlanan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun yapımı, aynı yılın sonunda dönemin İBB Bakanı tarafından durdurulmuştu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, Ekim 2020’de hattın Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki kısmında yapım çalışmaları yeniden başlatıldı. 

Geçen ay yurtdışına gerçekleştirilen 580 milyon dolarlık tahvil (Euroband) ihracıyla, metronun Sancaktepe Şehir Hastanesi - Sultanbeyli arasındaki kısmında da yapım çalışmaları hızlandırıldı.

Birinci TBM kazısının devam ettiği raylı sistemde, 2. TBM kazısının başlatılması için tören düzenleniyor. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Bürokratları ve müteahhit firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek tören, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 11:00’de Sancaktepe İstasyonu’nda gerçekleştirilecek.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metrosu’nun devamı niteliğindeki raylı sistem tamamlandığında, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nde oturan vatandaşları, hızlı ve konforlu bir yolculukla şehrin merkeziyle buluşturacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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