CarrefourSA İndirimli Ayçiçek Yağı: Kaçırılmayacak Fırsatlar Sizi Bekliyor!

CarrefourSA marketi, ayçiçek yağı indirim kampanyasıyla müşterilerini sevindiriyor. Yudum marka ayçiçek yağı şimdi müthiş bir fiyatla satışa sunuldu. Marketin yeni broşüründe duyurulan indirim, 13 Aralık'a kadar devam edecek. Kampanyanın başladığı 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren geriye sadece iki gün kaldı. Hemen harekete geçin ve 4 litrelik ayçiçek yağını 155,90 TL'ye edinin!

CarrefourSA'nın Fırsatlarıyla Tanışın!

CarrefourSA'nın indirimli ayçiçek yağı kampanyası kapsamında, 4 litrelik ayçiçek yağı sadece 155,90 TL'ye satışa sunuldu. Kampanya, 7 Aralık 2023 tarihinde başlamış olup, 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Son iki günün yaklaştığını unutmayın! Normalde 169,90 TL olan Yudum marka 4 litrelik ayçiçek yağı, CarrefourSA kartına sahip olan müşterilere özel olarak 155,90 TL'ye satışa sunuldu.

CarrefourSA Kart Sahiplerine Özel İndirim!

CarrefourSA kartınız varsa, bu muazzam indirimden anında yararlanabilirsiniz. CarrefourSA kartı olmayanlar için ise kasadan veya danışmandan CarrefourSA kartı çıkartma işlemi hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu avantajlı kampanya ile sofralarınızı Yudum marka ayçiçek yağı ile zenginleştirin. Unutmayın, kampanya 13 Aralık'a kadar devam edecek. Fırsatları kaçırmayın, hemen CarrefourSA'ya uğrayın!