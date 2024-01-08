CarrefourSA 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Dev Kampanya! 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı

Türkiye genelinde ekonomik zorluklar yaşanırken, CarrefourSA'nın muhteşem kampanyasıyla tüketiciye nefes aldıran bir fırsat ortaya çıktı. Ayçiçek yağında devrim niteliğinde bir indirimle, 3 litrelik alışverişinize tam bir litre ayçiçek yağı hediye!

Ekonomik Sıkıntılara Son: CarrefourSA'nın Ayçiçek Yağı İndirimi

Son günlerde artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bırakırken, CarrefourSA'nın cesur adımıyla ayçiçek yağına erişim kolaylaşıyor. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, temel ihtiyaçları karşılamayı zorlaştırırken, CarrefourSA marketleri bu duruma son vermek adına büyük bir indirim kampanyasına imza attı.

CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı İndirimiyle Ekonomik Avantaj

CarrefourSA, ayçiçek yağı fiyatlarındaki uçuk rakamları geride bırakarak, 3 litrelik alışveriş yapan tüketicilere tam bir litre ayçiçek yağı bedava sunuyor. Bu sürpriz kampanya ile 3 litrelik ayçiçek yağının yalnızca 2 litresi için ödeme yapacaksınız.

CarrefourSA Ayçiçek Yağı İndirim Fiyatları ve Detaylar

CarrefourSA'nın bu benzersiz kampanyası kapsamında 1 litrelik ayçiçek yağı yalnızca 42,50 TL! Üstelik, 3 al 2 öde kampanyası sayesinde, 3 litrelik ayçiçek yağınızı alırken bir litre de hediye. Bu harika fırsatla hem bütçenizi koruyun, hem de mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamaktan geri durmayın.

Stoklar Sınırlı, Fırsatı Kaçırmayın!

CarrefourSA'nın bu benzersiz kampanyasıyla 3 litrelik ayçiçek yağınızı 85 TL'ye kadar düşük fiyatlarla temin edebilirsiniz. Ancak stoklar hızla tükeniyor, bu muazzam fırsatı kaçırmamak için acele edin! Hem ekonomik avantajdan yararlanın, hem de kaliteli ayçiçek yağı ile mutfak deneyiminizi zenginleştirin. Unutmayın, CarrefourSA'da ekonomik alışverişin tadını çıkarın!