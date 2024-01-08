  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. CarrefourSA 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Dev Kampanya! 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı

CarrefourSA 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Dev Kampanya! 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı

Yayınlanma:
CarrefourSA 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Dev Kampanya! 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı
CarrefourSA'nın muazzam kampanyasıyla ekonomik alışverişin tadını çıkarın! 3 litre ayçiçek yağı alana 1 litre bedava! Fırsatları kaçırmayın, bütçenizi koruyun. CarrefourSA'da kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin keyfini yaşayın. Stoklarla sınırlı, acele edin.

Türkiye genelinde ekonomik zorluklar yaşanırken, CarrefourSA'nın muhteşem kampanyasıyla tüketiciye nefes aldıran bir fırsat ortaya çıktı. Ayçiçek yağında devrim niteliğinde bir indirimle, 3 litrelik alışverişinize tam bir litre ayçiçek yağı hediye!

2023/09/15/aycicekk.jpg

Ekonomik Sıkıntılara Son: CarrefourSA'nın Ayçiçek Yağı İndirimi

Son günlerde artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bırakırken, CarrefourSA'nın cesur adımıyla ayçiçek yağına erişim kolaylaşıyor. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, temel ihtiyaçları karşılamayı zorlaştırırken, CarrefourSA marketleri bu duruma son vermek adına büyük bir indirim kampanyasına imza attı.

CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı İndirimiyle Ekonomik Avantaj

CarrefourSA, ayçiçek yağı fiyatlarındaki uçuk rakamları geride bırakarak, 3 litrelik alışveriş yapan tüketicilere tam bir litre ayçiçek yağı bedava sunuyor. Bu sürpriz kampanya ile 3 litrelik ayçiçek yağının yalnızca 2 litresi için ödeme yapacaksınız.

2023/09/15/aycicekkk.jpg

CarrefourSA Ayçiçek Yağı İndirim Fiyatları ve Detaylar

CarrefourSA'nın bu benzersiz kampanyası kapsamında 1 litrelik ayçiçek yağı yalnızca 42,50 TL! Üstelik, 3 al 2 öde kampanyası sayesinde, 3 litrelik ayçiçek yağınızı alırken bir litre de hediye. Bu harika fırsatla hem bütçenizi koruyun, hem de mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamaktan geri durmayın.

Stoklar Sınırlı, Fırsatı Kaçırmayın!

CarrefourSA'nın bu benzersiz kampanyasıyla 3 litrelik ayçiçek yağınızı 85 TL'ye kadar düşük fiyatlarla temin edebilirsiniz. Ancak stoklar hızla tükeniyor, bu muazzam fırsatı kaçırmamak için acele edin! Hem ekonomik avantajdan yararlanın, hem de kaliteli ayçiçek yağı ile mutfak deneyiminizi zenginleştirin. Unutmayın, CarrefourSA'da ekonomik alışverişin tadını çıkarın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Hava Durumundan Hafta İçi Uyarısı: Pazartesi ve Çarşamba Günleri Sel ve Fırtına Bekleniyor
Hava Durumundan Hafta İçi Uyarısı: Pazartesi ve Çarşamba Günleri Sel ve Fırtına Bekleniyor
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
İŞKUR'dan 5 Bin 57 Temizlik Personeli Alımı: Başvuru ve Detaylar
İŞKUR'dan 5 Bin 57 Temizlik Personeli Alımı: Başvuru ve Detaylar
Asgari Ücretlilere ve Emeklilere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Ödeneği: 2 Yıl Kesintisiz 15.000 TL Ödeme
Asgari Ücretlilere ve Emeklilere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Ödeneği: 2 Yıl Kesintisiz 15.000 TL Ödeme
Garanti BBVA Emekli Kredileri: 2024 Yılında Sunulan Avantajlı Finansman Fırsatları
Garanti BBVA Emekli Kredileri: 2024 Yılında Sunulan Avantajlı Finansman Fırsatları
Denizbank Kredi Duyurusu: 150.000 TL Hemen Başvur, Anında Ödeme!
Denizbank Kredi Duyurusu: 150.000 TL Hemen Başvur, Anında Ödeme!
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Esnek Geri Ödeme Seçenekleriyle 16 Bin TL Nakit Fırsatı
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Esnek Geri Ödeme Seçenekleriyle 16 Bin TL Nakit Fırsatı