Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Köprü üzerinde ilerleyen veya köprü girişinde olan araçlardan bazıları sirenlere kornalarıyla eşlik etti. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte durdurdukları araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Toplu ulaşım araçları saat 09.05'te hareket etmedi

Kentte hizmet veren metro ile metrobüs hattındaki araçlar, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak saatler 09.05'i gösterdiğinde hareket etmedi. Toplu ulaşım araçları ve duraklarındaki yolcular da 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'te Türkçe ve İngilizce anonslar yapılarak sirenler çaldı. Havalimanı yolcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, İGA yönetici ve çalışanlarının da katıldığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki devasa Türk bayrağı yarıya indirildi

Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki devasa Türk bayrağının yarıya indirildi.

Bazı vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05 öncesi arabalarını sağ şeride park ederek, saygı duruşunda bulundu.

Ata'nın hayata gözlerini yumduğu saatte, Edirnekapı Metrobüs Durağı'ndaki üst geçitte her yaştan vatandaş saygı duruşuna katıldı.

Bazı vatandaşlar, saat 09.05'te İstanbul'da hayatın durduğu anı telefonlarıyla kayıt altına aldı.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Kent genelinde sirenlerin çalındığı saygı duruşuna denizdeki tekneler, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

İzmirliler, Konak Meydanı’nda "7’den 77’ye İzindeyiz" kareografisi oluşturdu.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törene katılanlar ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören tamamlandı.

Törene, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile protokol üyeleri katıldı.

Manisa

Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu başladı. 2 dakika süren saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Ünlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla Fatih Sergi Salonu'ndaki "Ata'mın izinde 100. yıl" konulu resim sergisi açıldı.

Aydın

Valilik önünde düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Sirenlerin çalınmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi.

Programa CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile protokol üyeleri katıldı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, Kültür Merkezi'nde Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Ulu çınar ulu önder" isimli oratoryo gösterisini izledi.

Denizli

Pamukkale Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar saatler 09.05'e geldiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.

Edirne

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri daha sonra Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şeref defterini imzaladı.

Anma törenine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde de anma programı düzenlendi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu anıta çelenk sundu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversite öğrencilerinin şiir okuduğu törende, Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila Şehirli de bir konuşma gerçekleştirdi.

Kırklareli

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

Tekirdağ

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğuru ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler saygı duruşuna katıldı.

Programda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.