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Büyük Filistin Yürüyüşü ne zaman, nerede, saat kaçta

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Büyük Filistin Yürüyüşü ne zaman, nerede, saat kaçta
İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ablukasına karşı Milli İrade Platformu’nun öncülüğünde ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Yarın saat 17:00’da bir araya gelecek, insan hakları savunucuları, Beyazıt’tan Ayasofya Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ablukasına karşı Milli İrade Platformu’nun öncülüğünde ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Yarın saat 17:00’da bir araya gelecek, insan hakları savunucuları, Beyazıt’tan Ayasofya Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

BEYAZIT'TA BAŞLAYACAK YÜRÜYÜŞ AYASOFYA'DA SONA ERECEK

İsrail'in zulmüne karşı harekete geçen Milli İrade Platformu, İstanbul'da Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya'da son bulacak yürüyüş etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı ve aileler ile birlikte yürüneceği ifade edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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