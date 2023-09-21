Bursa'da Burs Başvuru Ekranları Açıldı! Şartlar Neler?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her aşamasında önemli yatırımlara imza atmaktadır. Ana kucağından okul öncesi eğitime ve BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan bu kurum, şimdi de burs desteği ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) adıyla bilinen bu program, bu yıl 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca her birine aylık 1.250 TL burs vererek onları destekleyecek.

Bursa'nın sanayi ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek liselerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750 TL olmak üzere 8 ay boyunca burs sağlayacak. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Güzellik Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Taşıtlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Raylı Hizmetler Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri, Tarım, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Ulaştırma Hizmetleri, Yenilenebilir Enerji, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Grafik ve Fotoğraf, Mikro Mekanik ile Muhasebe ve Finansman gibi çeşitli bölümlerde eğitim aldıklarında bu burs imkanından yararlanabilecekler. Hem meslek lisesi hem de üniversite öğrencileri, başvurularını 29 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.



Başarı İçin Eğitim ve Burslar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim ve gençlik hizmetlerini öncelikli olarak ele aldıklarını belirtmektedir. Bu nedenle BURSKOOP aracılığıyla üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine burs imkanı sunmaktan gurur duyduklarını vurgulamıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularının 29 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında alınacağını belirten Başkan Aktaş, "Bu yıl üniversite öğrencilerimize 8 ay boyunca aylık 1.250 TL, meslek lisesi öğrencilerimize ise yine 8 ay boyunca aylık 750 TL burs vereceğiz. Yıl sonunda her bir üniversite öğrencimize toplamda 10 bin TL, meslek lisesi öğrencilerimize ise 6 bin TL burs imkanı sağlamış olacağız. Bu, toplamda 80 milyon TL burs demektir. Başarıya giden yolun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle gençlerimizin eğitimlerine daha fazla odaklanmalarını ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız" şeklinde konuşmuştur.