Burs Başvuru Tarihleri Netlik Kazandı! O Günden İtibaren Başvurular Başlıyor

Ülkemizdeki üniversiteler, yeni akademik döneme hazırlık yaparken, öğrenciler için burs ve kredi desteği gibi önemli konular da gündemde. Bu bağlamda, Çorlu Belediyesi, yüksek öğrenim burs yardımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek olan yükseköğrenim burs yardımı için başvuru tarihleri ve koşulları duyuruldu.

Burs başvuruları, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Ekim 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu süreç içerisinde başvuru yapacak adayların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. İşte Çorlu Belediyesi tarafından verilecek yükseköğrenim burs yardımı için başvuru koşulları:

T.C vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin Çorlu'da ikamet ediyor olması: Burs başvurusu yapacak öğrencinin ailesinin Çorlu ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir. Öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması: Başvuru yapacak öğrencinin daha önce üniversite eğitimi alırken sınıf tekrarı yapmamış olması gerekmektedir. Öğrencinin KYK'dan ya da KYK aracılığıyla herhangi bir kurumdan "Öğrenim Kredisi" ya da "Burs" almıyor olması: Öğrencinin diğer burs veya kredi programlarından herhangi birine başvurmuş veya almış olmaması gerekmektedir. Öğrenim süresi boyunca "Kayıt Dondurma" işleminin yapılmamış olması: Öğrencinin, sağlık sebepleri dışında, öğrenim süresi boyunca kayıt dondurma işlemi yapmamış olması gerekmektedir. Devlet üniversitesinde okuyor olmak: Burs başvurusu yapacak öğrencinin bir devlet üniversitesinde okuyor olması gerekmektedir. Ön lisans veya Lisans öğrencisi olmak: Burs başvurusu, ön lisans veya lisans düzeyindeki öğrenciler için geçerlidir. Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak: Öğrencinin eğitimini normal süresi içinde tamamlamaya yönelik devam etmesi gerekmektedir. Başvuru tarihleri itibari ile 25 yaşını aşmamış olmak: Başvuru yapacak öğrencilerin, başvuru tarihleri itibariyle 25 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak: Burs başvurusu yapacak öğrencilerin yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmaları gerekmektedir.





Çorlu Belediyesi, bu koşulları sağlayan ve başvurularını tamamlayan öğrencilere yükseköğrenim burs yardımı yapacak. Bu destek, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerine devam etme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru sürecinin sona erdiği tarihten sonra, başvurular değerlendirilerek uygun adaylara burslar verilecektir. Bu burslar, öğrencilerin eğitim masraflarını hafifletmek ve daha iyi bir eğitim almalarını desteklemek için sunulmaktadır. Başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgi ve başvuru detayları Çorlu Belediyesi'nin resmi internet sitesinden veya belediye binasından alınabilir.

Çorlu Belediyesi, eğitim ve öğrenci destekleri konusundaki bu adımlarıyla gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yükseköğrenim burs yardımı, geleceğin liderleri ve profesyonellerinin yetişmesine katkıda bulunarak toplumun gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, başvuru koşullarına uygun olan öğrencilerin bu fırsattan yararlanmaları teşvik edilmektedir.