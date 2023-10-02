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Bu gece LPG'de büyük zam bekleniyor

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Bu gece LPG'de büyük zam bekleniyor
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimlerle birlikte gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 50 ile 80 kuruş arasında zam yapılacağı bildirildi. Bu zam sonrasında, LPG'nin litre fiyatının 18 lirayı aşması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimlerle birlikte gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 50 ile 80 kuruş arasında zam yapılacağı bildirildi. Bu zam sonrasında, LPG'nin litre fiyatının 18 lirayı aşması bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak 5 Eylül tarihinde LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelmişti.

BirGün'ün sektör temsilcilerinden aktardığına göre, 2 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatları 50 ile 80 kuruş arasında artacak.

Yapılacak olan zam sonrası 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde LPG'nin litresi 18 TL'yi aşacak.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 36,62 TL
Motorin fiyatı: 40,02 TL
LPG fiyatı: 17,24 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 37,14 TL
Motorin fiyatı: 40,56 TL
LPG fiyatı: 17,60 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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