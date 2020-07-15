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Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların hatırasına dikilmiştir
Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla...

Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların hatırasına dikilmiştir

TBMM Başkanı Şentop, "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir." dedi.

Bu anıt zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların hatırasına dikilmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır." diyen TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir." şeklinde konuştu.

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