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Borsadan Beklenmedik Hareket! Altına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Rekor Zam

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Borsadan Beklenmedik Hareket! Altına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Rekor Zam
Gram altın, güvenilir liman arayan yatırımcılar için ideal bir seçenek. Fiyatları gün geçtikçe yükselerek 1900 TL'yi aştı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 2 bin TL'yi görmesini bekliyor. Yatırımcılar, dolar veya Türk lirası üzerinden strateji belirleyerek kazanç elde etme fırsatına sahipler.

Gün geçtikçe yükselen değeri ve yatırımcıların güvenli limanı olma özelliğiyle gram altın, yatırımcılara güven veriyor. Fiyatları 1900 TL seviyelerinde seyreden gram altının, yıl sonuna kadar 2 bin TL'yi görmesi bekleniyor.

Gram Altın Fiyatları ve Değerlendirmeler

Yapılan değerlendirmeler, yeni yıl ile birlikte gram altının yükselişini sürdürmesini öngörüyor. 2024 yılı ilk çeyreği için beklenen rakam ise 2 bin 250 TL civarında bulunuyor. Uzmanlar, gram altındaki bu yükselişi değerlendirirken, "1.900 lira seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi?" sorusuna odaklanıyor. Evet, 1.900 - 2.000 lira aralığında gidip gelen bir fiyatlama göreceğiz yıl sonuna kadar.

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Uzman Görüşleri ve Beklentiler

Uzmanlar, ons altının nedeniyle yıl sonuna kadar tekrar 1.900 lira seviyesinin altına sarkacak olsa da, doların durumu da önemli bir etken. Yatırımcıların, dolar üzerinden parite yapma veya Türk lirası üzerinden gram altın alımı yapma tercihleri, bu süreçte dikkate alınmalıdır.

Altın Yatırım Stratejileri

Yatırımcılar, "Cebimde benim dolarım var. Dolar üzerinden parite yapacağım, altın alacağım" veya "Benim cebimde Türk lirası var, gram altın alacağım bu seviyelerden alır mıyım?" gibi sorularla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, hem ons altın hem de gram altın tarafını değerlendirerek bir zaman dilimi belirlemek önemlidir. Beklemeyi tercih edenler, özellikle 1.980 dolar seviyesini bekleyebilirler.

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29 Kasım Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatları

  • Alış: 1.903,24₺
  • Satış: 1.903,49₺

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Alış: 3.137,00₺
  • Satış: 3.177,00₺

Yarım Altın Fiyatları

  • Alış: 6.293,00₺
  • Satış: 6.355,00₺

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Tam Altın Fiyatları

  • Alış: 12.548,00₺
  • Satış: 12.657,00₺

Cumhuriyet Altını Fiyatları

  • Alış: 12.673,00₺
  • Satış: 12.865,00₺

Ata Altın Fiyatları

  • Alış: 12.876,00₺
  • Satış: 12.990,00₺

Kaynak:Haber Kaynağı

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