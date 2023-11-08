  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı
Boğaziçi Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilinceye kadar Boğaziçi Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Anıtkabir'e gidecekler dikkat! 10 Kasım'da Açılış ve kapanış saati belli oldu
Anıtkabir'e gidecekler dikkat! 10 Kasım'da Açılış ve kapanış saati belli oldu
Araç muayenesine giderken dikkat ! O testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak
Araç muayenesine giderken dikkat ! O testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak
10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Adalet Bakanı Tunç: (Dezenformasyon yasası) Takdir Anayasa Mahkemesinin
Adalet Bakanı Tunç: (Dezenformasyon yasası) Takdir Anayasa Mahkemesinin