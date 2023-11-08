Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilinceye kadar Boğaziçi Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.