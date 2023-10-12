Birlik ve Dayanışma Sendikası: Artık Yeter! Görevimizin Başında Şiddet İstemiyoruz!

Kocaeli’de 3 aile hekiminin darp edilmesiyle ilgili olarak 9-13 Ekim tarihleri arasında 5 gün iş bırakarak sağlıkta şiddetin engellenmesi için tepkisini ve taleplerini dile getiren Birlik ve Dayanışma Sendikası, 11 Ekim 2023 tarihinde İzmir’de yaptığı basın açıklamasında şiddetle ilgili taleplerini bu sefer farklı bir şekilde dile getirdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük eşliğinde sendika üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak sağlıkta şiddetin sona ermesini istedi.

Kocaeli’de üç aile hekimi darp edilmesi ile ilgili 3 gündür iş bırakan Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası 11 Ekim Çarşamba günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. "Sağlıkta Şiddete Artık Yeter" demek için Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük öncülüğünde toplanan sendika üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

“Şiddet Varsa Hizmet Yok”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yaptığı açıklamada, “Yine “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin “ diye bir aradayız. Pek çok defa olduğu gibi yine başta sağlıkta şiddete neden olan aşırı iş yükü, bilim dışı muayene süreleri, hasta sayıları, insan ve sağlık odaklı olmayan uygulamalarla birlikte sağlık çalışanının maruz kaldığı her türlü şiddet durdurulsun diyoruz. Şiddeti körükleyen, toplumu yanlış yönlendiren ALO 184 SABİM kapatılsın istiyoruz. Can güvenliği, çalışma güvenliği sağlansın diye pek çok kez açıklamalar, mitingler, eylemler, iş bırakmalar gerçekleştirdik. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 9-13 Ekim tarihlerinde bu hafta 5 gün ülke genelinde iş bıraktık. İdari ve siyasi sorumluları, Sağlık Bakanını göreve çağırdık. Sağlık ve şiddet bir arada olmaz, şiddeti engellemek sizin sorumluluğunuz, göreviniz dedik. Sağlık Bakanı ile görüşme talepleri karşılanmadı. Şiddet varsa hizmet yok dedik. Duyan, Gören, Bakan yok dedik. Hala bakan, gören, duyan yok. Duymamazlıktan geliyorlar. Duymuyorlar. Bu nedenle biz bugün başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı’na ve Sağlık’ta şiddetin tüm sorumlularına başka bir şekilde seslenmek istiyoruz. Bir kez daha, bu sefer farklı bir iletişim dili ile “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Şiddet Varsa Hizmet Yok”, “ Doktora, Hemşireye Şiddet Son Bulsun, Bitsin” diyoruz.” diye konuştu.