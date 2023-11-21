Binlerce polis atanacak! Resmi Gazete'de yayınlandı

Kadrolu memur olarak çalışmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bu karar, yeni istihdam fırsatları sunuyor. Peki, kimler bu kadrolara başvurabilir? İlgilenenler için detaylar, Resmi Gazete'de yer alan duyuru metninde yer alıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca kişiye güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.

BİNLERCE KİŞİYE POLİS MEMURLUĞU MÜJDESİ

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Ancak henüz POMEM başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.