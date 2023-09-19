BİM 22 Eylül İçin İndirim Kataloğu Yayınlandı! İşte Tam Liste..

BİM, her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürün katalogları ile müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunmaya devam ediyor. Bu hafta da 19-22 Eylül tarihleri arasını kapsayan yeni bir indirim kataloğu hazırlayan BİM, birbirinden çeşitli ürünleri cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Katalogda yer alan ürünler arasında ev tekstili, giyim, elektronik, gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor. İşte bu haftanın BİM kataloğunda öne çıkan bazı ürünler:

Ev Tekstili Ürünleri:

Yatak çarşafları

Yorganlar

Yastıklar

Havlular

Bornozlar

Giyim Ürünleri:

Erkek ve kadın giyim ürünleri

Elektronik Ürünler:

Dijitsu 43 İnç FHD Android TV (Android işletim sistemi, dahili uydu alıcısı ve 4K Ultra HD uydu alıcısı, YouTube, Netflix, Exxen ve Prime Video uygulamaları ile) - 2 yıl garantili, 5999 TL.

Nordmende 55 İnç UHD Android TV (Android işletim sistemi, 4K Ultra HD uydu alıcısı, Bluetooth ve Wi-Fi Smart özellikleriyle) - 2 yıl garantili, 10.999 TL.

RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet (2 yıl garantili) - 15,999 TL.

Heifer Çubuk Blender - 379 TL.

Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo - 269 TL.

Fakir Lucky Dik Süpürge - 999 TL.

Philips Sakal Düzeltici - 399 TL.

Ayrıca, BİM'in indirim kataloğunda beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, teknoloji ürünleri, çok amaçlı ürünler, züccaciye ve mutfak ürünleri ile tekstil ürünleri ve oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bu sayede müşteriler farklı ihtiyaçlarına uygun ürünleri aynı mağazada bulma fırsatı elde ediyorlar.

BİM'in indirim kataloğu her hafta farklı ürünlerle güncelleniyor ve müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak ve tasarruf etmek istiyorsanız, BİM'in 19-22 Eylül tarihleri arasındaki kataloğunu kaçırmamanızı öneririz. Unutmayın, bu fırsat bir daha gelmez!