BİM 22 Eylül 2023 Aktüel Ürün Kataloğunu Yayınladı! Beklenen Ürünler Sonunda Geldi

BİM, her hafta yayınladığı yeni kataloglarıyla vatandaşlara cazip indirimler sunmaya devam ediyor. 22 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu da oldukça dikkat çekici fırsatlar içeriyor. Alışveriş yapmadan önce bu indirimleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için, 22 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan indirimli ürünleri sizler için derledik.

Ev Ürünleri Arzum AR293 Moby Marka El Blender Seti: Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak bu ürün, BİM'de indirimli fiyatıyla sizi bekliyor.

Daisy Çamaşır Makinesi: Temizlik konusunda güvenilir bir seçenek olan Daisy çamaşır makinesi, bu hafta BİM'de indirimde. Gıda Ürünleri İçim Süt: Süt ihtiyacınızı karşılayacak İçim süt, BİM indirimleriyle daha da cazip hale geliyor.

Sarelle Çikolata Ezmeli Fındık Kreması: Tatlı krizleriniz için ideal bir ürün olan Sarelle, BİM'de uygun fiyatla satışta olacak.

Torku Lezzetini Kaydet Margarin: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olan margarin, bu hafta BİM'de indirimde.

Coca-Cola ve Pepsi: Serinlemek için tercih edebileceğiniz Coca-Cola ve Pepsi, BİM indirimleriyle alışveriş sepetinizi renklendiriyor. Temizlik Ürünleri Finish Tablet Bulaşık Makinesi Deterjanı: Bulaşıklarınızı lekesiz bir şekilde yıkamak için ideal olan Finish tablet deterjan, BİM'de indirimli fiyatla satılacak.

Domestos Çamaşır Suyu: Ev temizliğiniz için vazgeçilmez olan Domestos, BİM'de indirimde.

Selpak Tuvalet Kağıdı: Hijyen konusunda önemli bir ürün olan Selpak tuvalet kağıdı, BİM indirimleriyle daha uygun hale geliyor. Tekstil Ürünleri Çocuk Giyim Ürünleri: BİM, bu hafta çocuk giyim ürünlerinde de indirimler sunuyor. Çocuklarınız için uygun fiyatlı ve kaliteli giyim ürünleri arıyorsanız, BİM'e uğramadan geçmeyin.

Nevresim Takımları: Yatak odanızı yenilemek isterseniz, BİM'in bu haftaki indirimli nevresim takımlarına göz atabilirsiniz. Elektronik Ürünler Xiaomi Akıllı Telefonlar: Teknoloji tutkunları için Xiaomi akıllı telefonlar, BİM'de cazip fiyatlarla satışta olacak. İhtiyacınıza en uygun modeli seçebilirsiniz. Bahçe Ürünleri Bahçe Mobilyaları: Bahçenizi güzelleştirmek veya dinlenmek için uygun bir alan yaratmak istiyorsanız, BİM'in bahçe mobilyaları seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Bu liste, BİM'in 22 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünlerini içermektedir. Ancak unutmayın ki BİM mağazalarında ürünler stoklarla sınırlıdır ve indirimli ürünler hızla tükenebilir. Bu nedenle, indirim başladığında erken saatlerde mağazayı ziyaret etmek alışverişinizi daha kolay hale getirebilir.

Ayrıca, BİM'in mobil uygulamasını veya resmi web sitesini kullanarak güncel katalogları ve kampanyaları takip edebilirsiniz. Böylece her hafta yeni fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.