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Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda

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Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda
Akaryakıt fiyatlarındaki güncel artışlar, tüketicileri ve işletmeleri bütçe planlamasında dikkatli olmaya teşvik ediyor.

Günümüzde, Brent petrolün fiyatı ve dolar kurundaki dalgalanmalar, ülkemizdeki KDV ve ÖTV oranlarının değiştirilmesine yol açarak benzin ve motorin fiyatlarında belirgin değişikliklere neden oluyor. Üstelik, son olarak 5 Eylül tarihinde, LPG fiyatlarına yapılan 1 lira 30 kuruşluk bir zam da bu karmaşık tabloya eklenmiş durumda.

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Akaryakıt Fiyatlarında Bu Hafta Öne Çıkanlar

Bu hafta içerisinde motorin fiyatlarına 2 lira, benzin fiyatlarına ise 1 lira 60 kuruşluk bir zam geldi. 15 Eylül itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL
  • Bir litre motorin fiyatı: 39,91 TL
  • Bir litre LPG fiyatı: 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL
  • Bir litre motorin fiyatı: 39,99 TL
  • Bir litre LPG fiyatı: 17,60 TL

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Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 39,10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,52 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 39,22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,71 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,33 TL

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Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, tüketiciler ve işletmeler için bütçe planlaması açısından önemlidir ve yakından takip edilmelidir.

Yüksek petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarına olan etkilerini sürdürmektedir. Bu nedenle, yakıt tüketimi gereksinimlerinizi karşılamak için en iyi stratejileri geliştirmek ve akaryakıt maliyetlerinizi optimize etmek önemlidir.

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