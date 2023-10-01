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Benzin ve Motorine Gece Yarısı Rekor Zam! Benzin 45 TL, Motorin 50 TL

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Benzin ve Motorine Gece Yarısı Rekor Zam! Benzin 45 TL, Motorin 50 TL
Ekonomik Değişimlerle Başa Çıkın: Akaryakıt Fiyatları Artıyor! Tasarruf Yollarını Keşfedin ve Bütçenizi Koruyun. Detaylar İçin Tıklayın!

Brent petrolün fiyatının 94 doları aşması ve dolar kurundaki artış, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansımakta. ABD'nin en büyük petrol depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesi, ham petrolün varil başına 100 dolara doğru ilerlemesine yol açabilir. Sektör uzmanları, yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarında artış olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

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Akaryakıt Fiyatlarına Olası Zam

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, akaryakıt zamlarını gündeme getiriyor. Son zamanlarda benzin fiyatlarına yapılan 1.94 TL'lik bir indirimle rahatlama yaşanmıştı. Ancak, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor gibi görünse de sektör temsilcileri, yakın bir zamanda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu öne sürüyorlar. Bir sektör temsilcisi, "Zam kesinlikle gelecek. Motorin fiyatı 45 TL sınırına dayanabilirken, benzin fiyatları da 44 liraya kadar çıkabilir. Bu artışlar, araç sahiplerini ekstra maliyetlere katlanmaya zorlayabilir ve park alanlarına daha fazla ilgi gösterebilirler."

Şehirlere Göre Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, şehirlere göre farklılık göstermektedir. İşte bazı büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

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İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin fiyatı: 36,61 TL
  • Motorin fiyatı: 40,06 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,33 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin fiyatı: 36,66 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,12 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,78 TL

Ankara:

  • Benzin litre fiyatı: 37,26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,75 TL

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İzmir:

  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,36 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,40 TL

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