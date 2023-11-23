Benzin ve Motorine Akşam Vakti Sessiz Sedasız 6 TL Zam! Tabelalara Yansıdı

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ÖTV ve KDV oranlarındaki artışlarla birlikte motorin ve benzin fiyatlarını etkiliyor. En son 14 Kasım 2023 tarihinde 1,64 TL indirim yapılan motorine, 16 Kasım 2023 tarihli 1,14 TL zam geldi. LPG ve benzinde ise şu an için bir değişiklik olmadı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Kasım 2023)

Benzin

Bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin

Bir litre motorin fiyatı: 37,50 TL

LPG

LPG litre fiyatı: 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Kasım 2023)

Benzin

Bir litre benzin fiyatı: 34,54 TL

Motorin

Bir litre motorin fiyatı: 37,54 TL





LPG

LPG litre fiyatı: 18,69 TL

Ankara'da Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Kasım 2023)

Benzin

Benzin litre fiyatı: 35,20 TL

Motorin

Motorin litre fiyatı: 38,14 TL

LPG

LPG litre fiyatı: 18,66 TL





İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları (23 Kasım 2023)

Benzin

Benzin litre fiyatı: 35,20 TL

Motorin

Motorin litre fiyatı: 38,14 TL

LPG

LPG litre fiyatı: 18,66 TL

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişim

16 Temmuz 2023 tarihinde kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 TL'den 7,52 TL'ye yükseldi. Motorin için ise vergi tutarı 2,05 TL'den 7,05 TL'ye çıktı. Bu ÖTV artışının hemen ardından motorin ve benzin grubunda toplamda 6 TL'ye kadar fiyat artışı yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 16 Temmuz 2023 Pazar günü benzin fiyatları 34,01 TL'yi buldu. Aynı dönemde motorin fiyatları 32,36 TL'ye ulaştı. Motorine sırasıyla 21 Temmuz 2023 (1,55 TL), 28 Temmuz 2023 (1,45 TL), 1 Ağustos 2023 (1,7 TL) ve 11 Ağustos 2023 (1,80 TL) tarihlerinde zamlar getirildi. Ancak, 18 Ağustos 2023'te 1,52 TL'lik bir indirim yapıldı. Hemen ardından, 22 Ağustos 2023'te 1 TL daha zam yapılarak fiyatlar arttı. En son 13 Eylül 2023 tarihinde 2 TL'lik bir zamla güncel fiyatını aldı.

Benzine bakıldığında, 25 Temmuz 2023'te 2 TL'lik, 16 Ağustos 2023'te 1,55 TL'lik ard arda zamlar yapıldı. 31 Ağustos 2023'te 97 kuruşluk, 1 Eylül 2023'te ise 99 kuruşluk bir indirim getirildi. Ancak, 14 Eylül 2023'te 1,60 TL'lik bir zamla fiyatlar yükseltildi. 23 Eylül 2023'te ise yine 1,90 TL'lik bir indirim yapıldı. Benzinde 5 Ekim 2023'te 2,10 TL'lik, 6 Ekim 2023'te 1,17 TL'lik bir indirim söz konusu oldu. Motorin fiyatlarına bakıldığında ise 7 Ekim 2023'te 2,92 TL'lik bir indirim yapıldı. En son olarak, 31 Ekim tarihinde 1,57 TL'lik bir indirimle motorin fiyatı düşürüldü. 1 Kasım'da ise 67 kuruşluk bir indirim benzine uygulandı.

LPG'ye bakıldığında, 5 Eylül 2023'te 1,30 TL'lik, 3 Ekim 2023'te ise 69 kuruşluk bir zam gerçekleşti. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 1 litre benzinin fiyatı 19,76 TL, motorinin litre fiyatı ise 18,58 TL olarak belirlenmişti. Ancak, seçimlerden bu yana benzine yaklaşık olarak 14,60 TL, motorine ise 20 TL'lik bir zam yapıldı.