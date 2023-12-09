Benzin ve Motorinde 500 TL ve Üzeri Alışverişlerde O Petrollere Özel 250 TL İndirim!

Son zamanlarda araç sahipleri için sevindirici gelişmeler yaşandı. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler gerçekleşti. Özellikle Uşak'ta yapılan bu indirimler, benzine ve motorine gelen fiyat düşüşleriyle araç sahiplerine maliyet avantajı sağladı.

Küresel Petrol Piyasasındaki Değişim

Küresel petrol piyasasında yaşanan önemli fiyat gelişmeleri, brent petrolün varil fiyatının 73 dolara kadar düşmesine neden oldu. Bu durum, akaryakıt maliyetlerinde de düşüşe yol açtı. Hem benzin hem de motorin fiyatlarında yaşanan düşüş, dolar kuru kaynaklı bir fark olmaksızın gerçekleşti.

Benzine ve Motorine Yapılan İndirimler

Son bir haftada motorine iki defa ve benzine bir defa olmak üzere toplam üç indirim yapıldı. İlk olarak motorine 1,30 TL indirim uygulandı. Ardından motorin fiyatı 88 kuruş daha düşerek güncellendi. Dün gece yarısından itibaren ise benzinin litre fiyatına 1,62 TL indirim yapıldı. Bu indirimler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenlemeye neden oldu.

Uşak'ta Güncellenen Akaryakıt Fiyatları

Yapılan indirimlerle birlikte Uşak ve ilçelerindeki akaryakıt fiyatları da güncellendi. İşte Uşak'ta geçerli olan yeni fiyatlar:

Uşak Merkez, Banaz, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde benzinin litre fiyatı 33,94 TL.

Eşme ilçesinde benzinin litre fiyatı 33,90 TL.

Uşak Merkez, Banaz, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde motorin litresi 36,44 TL.

Eşme ilçesinde motorin fiyatı 36,40 TL.

Akaryakıt fiyatları firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Bu farklılıklar genellikle bayi karları ve nakliye maliyetleriyle ilgilidir. Bazı firmaların kar marjları daha yüksek veya daha düşük olabilir. Yine de, yapılan indirimlerle birlikte Uşaklı araç sahipleri yakıt masraflarında belirgin bir azalma yaşayacak gibi görünüyor.