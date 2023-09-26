Beklenen Müjde Gelmedi: Emekliye Hayal Kırıklığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklinin dört gözle beklediği maaşlarına yapılacak zammı açıklamadı.

Emeklinin uzun zamandan beri beklediği zam oranı son kabine toplantısından da çıkmadı.

Şimdi emeklinin merak ettiği, zam oranının ne zaman belli olacağı ve hesaplarına yatacağı.