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Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi

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Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere her ay 10 GB bedava internet hizmeti veirleceğini açıklamıştı. Milyonlarca öğrencinin beklediği an sonunda geldi! Bedava internet için Bakan Uraloğlu açıkladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere her ay 10 GB bedava internet hizmeti veirleceğini açıklamıştı. Milyonlarca öğrencinin beklediği an sonunda geldi! Bedava internet için Bakan Uraloğlu açıkladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda öğrencilere yeni bir müjde verilmişti. Milyonlarca öğrencinin her ay 10 GB bedava interneti ücretsiz kullanabileceği açıklamaları öğrencileri heyecanlandırırken uygulamanın ne zaman hayata geçeceği de merak ediliyordu. Konuya ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, müjdeyi verdi. İşte detaylar…

“BİTTİ” DİYEREK DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vadettiği 10 gigabaytlık bir internet hediyesinden bahsedeyim. Bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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