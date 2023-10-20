Bayraklı: İsrail Tek Başına Değil

Türk Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı, "Filistin için çok uzun soluklu bir mücadele gerekiyor. Maalesef çok kolay çözümler değil. İsrail'in tek başına İsrail olmadığını, Filistin'deki işgalin arkasında Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle sürdürdüğünü hepimiz biliyoruz." dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesince vakıf binasında düzenlenen programda, Bursa'da eğitim gören Filistinliler ve öğrencilerle, Filistin için yapılması gerekenler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Türk Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in meselesinin sadece Arapların meselesi olmadığını, tüm İslam aleminin meselesi olduğunu söyledi.

Bayraklı, Filistin meselesinin çok farklı boyutları olduğunu belirterek, "Filistin için çok uzun soluklu bir mücadele gerekiyor. Maalesef çok kolay çözümler değil. İsrail'in sadece tek başına İsrail olmadığını, Filistin'deki işgalin arkasında Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle sürdürdüğünü hepimiz biliyoruz. Tüm Müslümanların ve bireylerin bu mücadeleye katılmaları gerekiyor." dedi.

"Filistin'deki kardeşlerimizin Türkiye'den çok büyük beklentilerinin olduğunu hepimiz görüyoruz"

İslam dünyası özgürleşmeden Filistin'in özgürleşmeyeceğini vurgulayan Bayraklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin'in, Kudüs'ün bugün bir işgal altında olması sadece Filistin'deki Müslümanların durumunun bir yansıması değil, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun bir yansımasıdır. Dolayısıyla İslam dünyası özgürleşmeden Filistin özgürleşemeyecek. Filistin'deki kardeşlerimizin Türkiye'den çok büyük beklentilerinin olduğunu hepimiz görüyoruz. Filistin'in başına örülen çorapların başka bir versiyonu da Türkiye'nin başına örüldüğünü bilmenizi isterim. Türkiye bu tuzaklardan son 10-20 yılda kurtulmaya başladı. Bunun da etkisini her geçen gün görüyoruz. Türkiye gücünün yettiğince etrafındaki haksızlıklara müdahale ederek onları durdurmaya adaleti sağlamaya çalışıyor."

"Türkiye aslında kendi yanı başında ikinci bir İsrail kurulmasına karşı savaşıyor. Güney sınırımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle bir PKK devleti kurulmaya çalışılıyor. Bu devletin amacı İsrail gibi bir askeri garnitüre dönüştürmek. Kuzey Irak'ta 1950'lerden beri İsrail’in bir kısım Kürtlerle işbirliği yaparak orada da bir yapı oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin mücadelesi aslında bu güçlerle çok başka boyutlarda devam ediyor."

Bayraklı, hükümetin ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayarak, "Tabi diploması alanında, devletler arası ilişkilerde bazı kısıtlamalar söz konusu olabiliyor. Mevcut yöneticilerimiz ellerinden gelen her şeyi yaptıklarından eminim. Filistin davasına katkıda bulunmak, özellikle Gazze'deki bu büyük insan hakları ihlalleri ve etnik temizliği durdurmak için." ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar da Gazze'de devam eden olaylar nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Bayraktar, ellerinden bir şey gelmediği için üzgün olduklarını belirterek, "Biz 450-500 yıl o topraklarda birlikte yaşadık. Tarih için 100 yıl çok büyük bir zaman değil. Bu yüzyılı aradan çıkartırsanız Kudüs'ün bizim için Erzurum'dan bir farkı yok. Bu nedenle bize çok ağır gelen bir imtihandan geçiyoruz. Çünkü bir şey yapamıyoruz." dedi.

Etkinliğe uzaktan bağlantıyla katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Gazze'de yaşananları yakinen takip ettiklerini söyledi.

Etkinlik, Türk Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın konuşmacı olarak katıldığı "İslamofobi Endüstrisi ve Filistin'in İşgali" başlıklı konferansla sona erdi.