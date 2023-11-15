Baykar'ın Gazze için 286 milyon liralık bağışı AFAD ve TDV'ye teslim edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baykar, İsrail işgali altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye yönelik yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Bu kapsamda daha önce yapılacağı duyurulan 286 milyon liralık yardım, AFAD ve TDV'ye teslim edildi.

Bağışla, AFAD ve TDV koordinesinde, Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

"Sessiz kalmak katliamlara ortak olmaktır"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim'de sosyal medyadan, Gazze'ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" ifadelerini kullanarak, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.