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Bankaların Emeklilere Yönelik Ekim Ayı Promosyon Kampanyası!

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Bankaların Emeklilere Yönelik Ekim Ayı Promosyon Kampanyası!
ING Bankası Ekim Ayı Emekli Promosyonları: Yüksek Maaş Aralıklarına Özel Nakit Fırsatlar! Detaylar İçin Hemen İnceleyin.

ING Bankası, emekliler için Ekim ayında sunulan promosyon kampanyasıyla gündemde. Her ay düzenli olarak emekli promosyonları hakkında bilgilendirmeler yapan ING, emeklilere yönelik sunduğu bu fırsatı resmi internet sitesi üzerinden detaylarıyla açıkladı. Peki, Ekim ayındaki emekli promosyonu kampanyası neler sunuyor ve detayları neler? İşte ayrıntılar:

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Ekim Ayı Emekli Promosyonu Devam Ediyor

Ekim ayı itibariyle başlayan ING Bankası emekli promosyon kampanyası, ayın son gününe kadar devam edecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, ING Bankası ile üç yıl süreyle anlaşma yaptıklarında maaş aralığına göre çeşitli promosyon ödemelerine hak kazanacaklar.

Promosyon Ödemeleri Nasıl Hesaplanıyor?

Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri şu şekilde hesaplanıyor:

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  1. 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan maaşlar için promosyon ödemesi 5.100 TL olarak belirlendi.
  2. 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki maaşlara sahip emeklilere 5.950 TL promosyon ödemesi yapılacak.
  3. 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki maaş alan emeklilere ise 7.650 TL promosyon ödemesi sunulacak.
  4. 10.000 TL ve üzeri maaşlara sahip olan emeklilere ise 8.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Ek Promosyon İmkanı: Otomatik Fatura Ödemeleri

ING Bankası, emeklilere ek bir avantaj sunuyor. Emekliler, maaş aralığına ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı verildiğinde 4.000 TL'ye kadar ek ödeme alabilecekler. Böylece, emekliler toplamda 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon elde edebilecekler.

ING Bankası'nın Ekim ayındaki emekli promosyon kampanyası, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Siz de ING Bankası'nın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak için detaylı bilgi alabilir ve kampanyaya katılabilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat Ekim ayı sonuna kadar geçerli!

Kaynak:Haber Kaynağı

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