Bankalardan 50 Bin TL Hediye! İhtiyaç Kredilerinde Yeni Kampanyalar

Son günlerde finansal sıkıntılarla mücadele eden bireyler, ihtiyaç kredilerine başvurarak nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak, bankaların uyguladığı faiz oranları her geçen gün artış gösteriyor. Bu değişimle birlikte, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarındaki güncellemeler dikkat çekiyor.

Yeni Bir Kampanya: 50 Bin TL Ödeme

Bankalar, müşterilere avantajlı fırsatlar sunarak ihtiyaç kredisi taleplerini artırmaya yönelik kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, bazı bankalar 50 bin TL'ye kadar ödeme yapma imkanı tanıyor.

QNB Finansbank: Yüzde 3.74 Faiz Oranıyla 36 Ay Vadeli Kredi

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşterilere yüksek ödeme avantajı sunan bankalardan biridir. 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi için uygulanan yüzde 3.74 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 2 bin 968 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 107 bin TL olarak belirlenmiştir.

Akbank: Yüzde 3.53 Faiz Oranıyla 26 Ay Vadeli Kredi

Akbank, ihtiyaç kredisinde müşterilerine cazip teklifler sunmaya devam ediyor. 26 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi için uygulanan yüzde 3.53 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 2 bin 863 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 103 bin TL'dir.

ING Bank: Yüzde 3.74 Faiz Oranıyla 50 Bin TL Kredi

ING Bank, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere yüksek miktarda kredi sunmaktadır. 50 bin TL kredi için aylık yüzde 3.74 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 2 bin 868 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 103 bin TL olarak belirlenmiştir.