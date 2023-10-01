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Balkan ülkelerinden Türkiye destek mesajları

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Balkan ülkelerinden Türkiye destek mesajları
Balkan ülkelerinden Türkiye destek mesajları geliyor. Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.

Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın mesajı yayımlayarak, Begaj'ın her türden terör eylemini şiddetle kınadığı, Türk halkı ve hükümetiyle sarsılmaz dayanışmasını ifade ettiği aktarıldı.

Terör eylemlerinin "sivil düzen ve huzuru" hedef aldığını kaydeden Begaj, "Bu tür terör eylemleri eski bir dünyanın yaklaşımları olup, modern dünyanın ilke ve değerlerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Bu (saldırı), Avrupa'dakilerin birçoğunun, Türkiye'yi terörle mücadelesinde daha iyi anlamasına ve desteklemesine yardımcı olmalı." görüşünü dile getirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı da terör saldırısının ardından yayımladığı mesajda, Arnavutluk'un, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve her türlü terörü reddediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımına yer verildi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Bujar Osmani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AGİT'in hesaplarını etiketleyerek, "Kuzey Makedonya, Türkiye'nin yanındadır. Terörle mücadele, hiçbir zaman önemini kaybetmeyen ortak bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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