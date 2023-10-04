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Balık fiyatları dibe vurdu -Hamsi, palamut, çinekop, istavrit… Fiyatı 150’ye çıkmıştı şimdi almanın tam zamanı

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Balık fiyatları dibe vurdu -Hamsi, palamut, çinekop, istavrit… Fiyatı 150’ye çıkmıştı şimdi almanın tam zamanı
Geçtiğimiz ay denize açılan balıkçılar, kısa bir süre sonra aralarında kavgaya tutuştu. Balık fiyatları aniden 150 TL'ye yükselirken, bu hafta fiyatlar 50 TL'ye kadar geriledi. Ancak fiyat değişimine tepki gösteren müşteriler, "Niye çıkardınız, niye indirdiniz?" şeklinde sorgulamalar yapıyor.

Geçtiğimiz ay denize açılan balıkçılar, kısa bir süre sonra aralarında kavgaya tutuştu. Balık fiyatları aniden 150 TL'ye yükselirken, bu hafta fiyatlar 50 TL'ye kadar geriledi. Ancak fiyat değişimine tepki gösteren müşteriler, "Niye çıkardınız, niye indirdiniz?" şeklinde sorgulamalar yapıyor.

HAMSİ BOLLUĞU YAŞANIYOR
Denizde balık çeşitliliğinin az olması nedeniyle tüm tekneler hamsinin gözünü gözler oldu.Hamsi tutmak için vira bismillah diyerek ağlarını denize salan balıkçılar ise alnının akıyla karaya döndü. Teknelerin Hamsiye yöneldiğini dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsi biraz yoğun. Geçen hafta kıtlık yaşamıştık. 150 liraya kadar çıkan hamsi bugün günümüzde 50 liraya kadar düştü. İyi durumda, bolca var." sözlerine dile getirdi.

PALAMUT, ÇİNEKOP, İSTAVRİT CEP YAKIYOR
Denizde palamutun olmaması, çinekop familyasının ise az olduğunu dile getiren Kılıç, istavritin olmamasının da insanları Hamsiye yönlendirdiğini söyledi. Kendisinin de balık sattığını dile getiren Kılıç, diğer balık çeşitlerinin tezgahta olmasına karşılık hamsi gibi fiyatlarının düşük olmadığına değindi. Mezgitin 70 TL'den 80 tl'ye kadar değişen fiyatlarla satıldığını söyleyen Kılıç istavritin ise 150 TL'den satışa çıktığını belirtti. Tuncay Kılıç, “Hamsiden ucuz balık yok” diyerek düşen fiyatları işaret etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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