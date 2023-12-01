  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı

Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı

Yayınlanma:
Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı seyahat acentelerinin "Doğu Ekspresi" biletlerini, yeni sezon seferlerine 11 Aralık'ta başlayacak olan "Turistik Doğu Ekspresi" biletleri gibi pazarlamaya çalıştıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek ilk seferine uğurlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin Doğu Ekspresi biletlerini, Turistik Doğu Ekspresi bileti gibi pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

Söz konusu acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceği ve bu acentelerin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bildirileceği ifade edildi.

Vatandaşlardan, Ankara ile Kars hattındaki seyahatlerini planlarken Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri arasındaki farklılığa dikkat etmelerinin istenildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor.

Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olup, Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars ile Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor. Turistik Doğu Ekspresi tren bilet satışlarının ise yaklaşık yüzde 35'i TCDD Taşımacılık tarafından 1 ay öncesinden bireysel satışa sunulurken diğer vagonlarının satış hakları ise TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kura ile verildi."

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı
Trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığından Tüm Okullara Resmi Duyuru! Artık Zorunlu Olacak
Milli Eğitim Bakanlığından Tüm Okullara Resmi Duyuru! Artık Zorunlu Olacak
PTT 81 İlde 85.000 Personel Alımı İçin Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları ve Detaylar
PTT 81 İlde 85.000 Personel Alımı İçin Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası 1520 TL Nakit Para Dağıtıyor! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası 1520 TL Nakit Para Dağıtıyor! Başvuru Şartları ve Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara 3550 TL Devlet Desteği! Başvuru Şartları ve Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara 3550 TL Devlet Desteği! Başvuru Şartları ve Detaylar