Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarına Sessiz Sedasız Okkalı İndirim! 5 Aralık 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son açıklamalarında Türkiye'deki enflasyon sorununu ve faiz artışlarını ele aldı. Enflasyonun düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Şimşek, diğer ülkelerden örnekler vererek, enflasyonun düşüşünün gecikmeli bir süreç olduğunu vurguladı.

Programın Ana Bileşeni: Dezenflasyon

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadeledeki ana stratejinin dezenflasyon olduğunu ifade etti. Faizlerdeki artışın enflasyonu yükselttiği bir dönemde, para politikasının gecikmeli olarak işlediğini belirtti. ABD, İngiltere ve AB'deki deneyimlere atıfta bulunarak, diğer ülkelerin benzer çabalarının da zaman içinde etkili olduğunu açıkladı.

Aktarım Mekanizmasını Zorlaştıran Faktörler

Bakan, Türkiye'deki aktarım mekanizmasının zayıflamasına sebep olan iki faktörden bahsetti. Kredi kartları (KKM) ve Türkiye'deki mevduatların büyük bir kısmının döviz cinsinden olması, para politikasının etkisini bir miktar zayıflattı. Ancak Bakan Şimşek, para politikasında yapılacak iyileştirmelerle birlikte, gelecek senenin ikinci yarısında güçlü bir dezenflasyon sürecine girileceğini belirtti.

Geleceğe Dair Umutsuzluk Yok

Bakan Şimşek, Türkiye için enflasyonun düşmesinde ana faktörün zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, gelecek senenin olumlu bir tabloya işaret etti.

Akaryakıt Fiyatları ve Vergi Artışları

Hükümetin Zam İddialarına Yanıt

Gazeteci Turhan Bozkurt'un akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının litre başına 8-9 TL artacağına dair iddiaları üzerine Bakan Şimşek, bu durumu değerlendirdi. "Tabii ki baz etkisi olacak" diyen Bakan, ancak bu vergi artışlarının gelecek sene tekrarlanmayacağını ve sistemden çıkacağını belirtti.

Deprem ve Fiyat Artışları

Bakan Şimşek, Şubat ayındaki depremin ekonomi üzerindeki etkilerine de değindi. Yapılan güçlü kaynak aktarımlarının, şehirlerin yeniden inşa edilme çabalarının bazı ürünlerin fiyatlarını artırdığını ifade etti. İnşaat malzemelerinin fiyat artışlarına da değinen Bakan, bu artışların baz etkisi ve para politikasındaki güçlü etkilerin gecikmeli olarak devreye girmesiyle alakalı olduğunu söyledi.

Gelecek Sene için İyi Haber

Bakan Şimşek, yeni sene için herhangi bir ÖTV veya KDV artışının olmayacağını vurgulayarak, akaryakıt fiyatlarındaki iddiaları çürüttü. Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair umutlu bir tablo çizdi.