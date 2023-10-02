Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz

Bakan Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti.

Polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İlk olarak Demirel'i ziyaret ettiğini, yaralı polis memurunun moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ona bir sürpriz hazırladık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı'mız kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti, dua etti. Alim son derece gurur duydu." diye konuştu.