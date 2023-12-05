Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bu yana 37'si sözde üst düzey, 609 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda, "Türkiye Yüzyılı"ndaki en büyük görevlerinin huzuru tesis etmek olduğunu belirtti.

Terörle mücadelenin 40 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Bugün geldiğimiz noktada birliğimiz, kardeşliğimiz bin yıldır olduğu gibi galip gelmiştir." diye konuştu.

Terörle mücadele kapsamında son 180 günde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda İHA, SİHA ve İKU'ların (insanlı keşif uçağı) 28 bin 180 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1973'ü şehir, 11 bin 668'i kırsalda olmak üzere 13 bin 641 operasyon yapıldığını bildirerek, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim olmak üzere 502 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Operasyonlarda 3 bin 583 şüphelinin gözaltına alındığını, 770 şüphelinin tutuklandığını, 684 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Temel stratejimiz toplumsal kaynakları ile birlikte terörizme karşı topyekun bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. Bu azim ve kararlılıkla terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız."