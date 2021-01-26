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Bakan Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Soylu, şunları kaydetti: 

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."

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