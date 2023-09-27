Bakan Koca Açıkladı! Evlere Kapanma Tehdidi Var mı?

Türkiye'de yeni tespit edilen Eris varyantı konusundaki endişeler hızla artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, Kabine toplantısının ardından bu varyant hakkında en güncel bilgileri paylaştı ve toplumun merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Eris Varyantı: Ne Kadar Tehlikeli?

Sağlık Bakanı, Eris varyantının hastalık yapma gücünün düşük olduğunu, fakat bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu ifade etti. Hastaneye yatış oranlarının düşük olduğunu belirtirken, bu durumun beklenen bir gelişme olduğunu ve bu konuda paniğe kapılmamamız gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Aşı Stratejisi

Bakan Koca, Türkiye'nin kendi bağımsız aşı stratejisi olduğunu ve bu konuda dış baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, yeni bir Covid-19 aşı programı planlamadıklarını, mevcut aşı programının çocukluk çağı aşıları da dahil olmak üzere devam edeceğini söyledi.

Risk Grubunda Bulunan Bireyler İçin Öneriler

Sağlık Bakanı, risk grubundaki kişilere grip aşısı olmalarını önerdi. Ücretsiz olarak sağlanan bu aşıların tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Yerli Aşı Üretimi ve Gelişmeleri

Bakan Koca, Türkiye'nin aşı üretiminde yerlileştirme adımlarını sürdürdüğünü belirtti. Hıfzıssıhha aşı ve biyoteknolojik ürünlerin araştırma ve üretimi konusundaki alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, SU ÇİÇEĞİ, KUDUZ ve HEPATİT-A gibi aşıların yerli üretiminin başladığı bilgisini paylaştı.

Eris varyantı hakkındaki endişelere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sakinleştirici açıklamalar geldi. Türkiye'nin aşı stratejisi ve üretimi konusundaki bağımsız duruşu, vatandaşlar için güvence teşkil ediyor. Aşılanma sürecinin önemini bir kez daha vurgulayan Bakan Koca, toplum sağlığı için herkesin aşı olmasını önerdi.