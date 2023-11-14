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Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak görüyoruz

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Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak görüyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma ortamının güvenli olması, en az üretilen iş kadar önemlidir. Biz bu öneme binaen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) JW Marriott Otel'de düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

MİSGEP'in hem iş sağlığı ve güvenliğini hem de madencilik sektörünü ilgilendiren önemli bir proje olduğunu belirten Işıkhan, 2019'un kasım ayında başlayan 17,6 milyon avro bütçeli projenin bu ay sona ereceğini söyledi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının sadece ulusal değil küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğunu, sağlık ve yaşam standartlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Her yıl yaklaşık 2 milyondan fazla insan işe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Teknolojiyle birlikte meslekler değişiyor, yeni istihdam alanları oluşuyor ancak bu yeni çalışma alanları beraberinde yeni sağlık ve güvenlik risklerini de getiriyor. İşte bu sebeple Bakanlık olarak bir taraftan istihdamı artıracak yeni çalışma alanlarının oluşmasına fırsat verecek adımlar atarken, diğer taraftan da bu alanların güvenliğini sağlama ve riskleri en aza indirgeme noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çalışma ortamının güvenli olması, en az üretilen iş kadar önemlidir. Biz bu öneme binaen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak görüyoruz."

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