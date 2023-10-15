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Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

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Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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