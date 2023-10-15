Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.