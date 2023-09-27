Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Göçmenler Gidiyor

Türkiye, son yıllarda düzensiz göçmen akınına tanık oldu. Bu konuda yapılan tartışmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Yerlikaya, son toplantının ardından aldıkları kararları kamuoyuyla paylaştı.

2023 Göç İstatistikleri

İçişleri Bakanı'nın ifadesine göre, 22 Eylül tarihine kadar toplamda 97.363 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Aynı dönemde, 42.875 göçmenin sınırdışı edildiği bilgisini verdi. Bu rakamlara ek olarak, belirli izinleri sona eren 105.488 yabancı, Türkiye'den ayrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sınırlarda gösterdiği etkili performans, önceki dönemlerde 89.000 olan bu rakamın artmasına yardımcı oldu. Sınırlarda en fazla yakalanan göçmenlerin başında Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve İran'dan gelenler yer alıyor.

"Mobil Göç Noktası" Nedir ve Nerede Uygulanacak?

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede yeni bir adım attı. "Mobil Göç Noktası" uygulaması, ilk olarak İstanbul'da test edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da başarılı sonuçlar alındığını ve 1 Ekim'den itibaren diğer şehirlerde de bu uygulamanın başlatılacağını belirtti.

Kasım ayında, mobil araç sayısı 153'e çıkacak ve 30 büyükşehirde uygulamaya başlanması planlanıyor. Aralık ayı sonunda ise tüm Türkiye'de bu uygulamanın aktif olması hedefleniyor.

Mobil Göç Noktası Uygulamasının İncelikleri

Peki, bu yeni uygulama nasıl işliyor? Bakan Yerlikaya, uygulamanın amacının her yerde kimlik kontrolü yapmak olduğunu, ancak turistleri ve izinleri olan yabancıları gereksiz yere rahatsız etmemek olduğunu vurguladı. İstanbul'da başarılı bir şekilde yürütülen pilot uygulamada, 20 mobil göç noktası 38 araca çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerin yakalanmasında sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, mobil göç noktalarında tercümanlar ve göç uzmanlarının görev aldığını ve bu noktalarda biyometrik tanımlama sistemlerinin bulunduğunu belirtti.