Aygaz ve İpragaz Mutfak Tüpü Fiyatlarına Akşam Vakti Bir İndirim Daha Geldi! 4 Aralık 2023 Güncel Mutfak Tüpü Fiyatları

Mutfak tüpü fiyatlarındaki son zamlar, günlük yaşantımızı derinden etkiliyor ve pek çok vatandaş endişe içinde. Ancak, bu endişeli süreçte Aygaz'dan gelen indirim haberi, umutları yeşertti. İşte Aygaz'ın indirimli fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü

Yeni Fiyat: 112,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü

Yeni Fiyat: 580,00 TL

İpragaz İle Ekonomik ve Çeşitli Seçenekler

İpragaz, ekonomik tüp fiyatları ile dikkat çekiyor ve çeşitli seçenekler sunuyor. İşte İpragaz'ın güncellenmiş fiyatları:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü

Yeni Fiyat: 107,00 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü

Yeni Fiyat: 545,00 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp

Yeni Fiyat: 1097,00 TL





İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü

Yeni Fiyat: 2045,00 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüp

Yeni Fiyat: 2198,00 TL

Bizim Gaz: Ekonomik ve Kaliteli Gaz Çözümleri

Bizim Gaz da ekonomik ve kaliteli gaz çözümleri sunarak dikkat çekiyor. İşte Bizim Gaz'ın güncellenmiş fiyatları:

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü

Yeni Fiyat: 107,00 TL

Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü

Yeni Fiyat: 545,00 TL

Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp

Yeni Fiyat: 1097,00 TL

Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü

Yeni Fiyat: 2045,00 TL

Bizim Gaz 45 kg Propan Tüp

Yeni Fiyat: 2198,00 TL

Mutfak tüpü seçeneklerindeki bu indirimli fiyatlarla, ekonomik çözümler bulmak artık daha kolay! Hem bütçenizi koruyun hem de kaliteli gaz kullanımının keyfini çıkarın.