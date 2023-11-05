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Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları

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Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları
Tüp fiyatlarındaki güncellemelerle Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları 5 Kasım 2023 itibarıyla netleşti. Tüketiciler için güncel fiyatlar burada!

Tüp fiyatları Türkiye'de her geçen gün artış gösterirken, en son fiyat güncellemesi ile Tüp fiyatlarındaki son durumu sizin için derledik. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önde gelen tüp gazı sağlayıcıları, son fiyat güncellemelerini yaptı. Bu yazıda, 5 Kasım 2023 itibarıyla geçerli olan tüp fiyatlarına ve güncellemelere göz atacağız.

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Aygaz Güncel Tüp Fiyatları

Aygaz, Türkiye'nin önde gelen tüp gazı sağlayıcılarından biri olarak bilinir. İşte Aygaz'ın güncel tüp fiyatları:

  • Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası
  • Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
  • Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz, ev kullanımı için farklı tüp seçenekleri sunmaktadır. Bu fiyatlar 5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerlidir.

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları

İpragaz, çeşitli tüp gazı türleri sunan bir diğer önemli tüp gazı sağlayıcısıdır. İşte İpragaz'ın güncel tüp fiyatları.

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  • İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
  • İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
  • İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
  • İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
  • İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

İpragaz, farklı tüp ihtiyaçlarına yanıt veren geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Yukarıdaki fiyatlar 5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerlidir.

Bizim Gaz Güncel Tüp Fiyatları

Bizim Gaz da Türkiye'de tercih edilen tüp gazı sağlayıcılarından biridir. İşte Bizim Gaz'ın güncel tüp fiyatları:

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  • Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
  • Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
  • Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
  • Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
  • Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

Bizim Gaz, çeşitli sektörler için tüp gazı tedarikinde güvenilir bir seçenek sunmaktadır. Yukarıdaki fiyatlar 5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerlidir.

Tüp fiyatlarındaki güncellemeler ekonomik koşullar ve piyasa koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Tüketiciler, tüp gazı kullanımı ile ilgili maliyetleri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilirler. Tüp fiyatlarının gelecekteki değişiklikleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için tüp gazı sağlayıcılarının resmi web sitelerini veya yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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