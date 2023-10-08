Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Okkalı Zam!

Tüpgaz fiyatlarında son yaşanan 4 Ekim tarihli 30 TL'lik zamdan sonra, önde gelen tüpgaz sağlayıcıları olan Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz da fiyatlarını güncelledi. Bu yazıda, tüpgaz fiyatlarının en son güncel durumunu ve güncel fiyat listelerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Aygaz Tüpgaz Fiyatları

Aygaz, Türkiye'de tüpgaz sağlayıcısı olarak önde gelen bir konumda bulunmaktadır ve farklı boyutlarda tüpgaz seçenekleri sunmaktadır. İşte Aygaz'ın güncel tüpgaz fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 112,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 580,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 580,00 Türk Lirası

İpragaz Tüpgaz Fiyatları

İpragaz da tüpgaz alanında güvenilir bir isimdir ve çeşitli tüpgaz seçenekleri sunmaktadır. İşte İpragaz'ın güncel tüpgaz fiyatları:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1097,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2045,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2198,00 Türk Lirası

Bizim Gaz Tüpgaz Fiyatları

Bizim Gaz, tüpgaz ihtiyaçlarınızı karşılayabilen başka bir önemli tüpgaz sağlayıcısıdır. İşte Bizim Gaz'ın güncel tüpgaz fiyatları:

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1097,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2045,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45 kg Propan Tüpü: 2198,00 Türk Lirası

Tüpgaz fiyatları, enerji maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanma gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu nedenle, tüpgaz fiyatlarının düzenli olarak güncellendiğini unutmamanız önemlidir.





Tüpgaz ihtiyaçlarınızı karşılamak için en uygun fiyatı bulmak için farklı tüpgaz sağlayıcılarını karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, tüketiminizi optimize ederek ve enerji tasarrufu önlemleri alarak tüpgaz maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Türkiye'de tüpgaz fiyatlarını takip etmek ve bütçenizi en iyi şekilde yönetmek için düzenli olarak güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.