Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz Tüp Fiyatlarında Yarı Yarıya İndirim! Son Gün Yarın

Dolar kurundaki artış, enflasyonun istenilen seviyeye indirilememesi ve diğer pek çok etken, günlük yaşamın her alanında yüksek fiyat artışlarına neden oldu. Gıda ürünlerinden teknolojiye kadar hizmet sektöründe büyük fiyat artışları yaşanırken, evlerimizin temel ihtiyaçlarından biri olan tüpler için de zam haberi geldi.

Son aylarda ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ardı ardına gelen zam haberleri, tüp fiyatlarını Eylül ayı gündemine taşıdı. İpragaz, Aygaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan fiyat güncellemeleri, tüketicileri şaşkına çevirdi.

Tüp Fiyatlarına Yeniden Zam

Son dönemin en çok zamlanan ürün gruplarından biri olan tüpler, Eylül ayında da tüketiciler için kötü bir sürprizle geldi. Elde edilen bilgilere göre, tüp şirketleri fiyat listelerinde bir kez daha değişiklik yapma kararı aldı. Güncellenen fiyatlar, tüketicileri hayrete düşürdü.

Güncel Tüp Fiyatları Eylül 2023

Tüp çeşitlerine ve markalara göre değişen güncel tüp fiyatları şu şekildedir:

Aygaz 12 kg ev tüpü tombul: 550 TL

Aygaz mini ev tüpü 2 kg: 132 TL

Aygaz 12 kg tüp maksi tombul: 561 TL

Aygaz valfli uzun ev tüpü 12 kg: 561 TL

İpragaz gri piknik tüpü 2 kg: 104 TL

İpragaz ev tüpü 12 kg: 530 TL

İpragaz ticari tüp 24 kg: 1.067 TL

İpragaz sanayi tüpü 45 kg: 1.989 TL

İpragaz propan tüp 45 kg: 2.142 TL

Bizimgaz gri piknik tüpü 2 kg: 104 TL

Bizimgaz ev tüpü 12 kg: 530 TL

Bizimgaz ticari tüp 24 kg: 1.067 TL

Bizimgaz sanayi tüpü 45 kg: 1.989 TL

Bizimgaz propan tüp 45 kg: 2.142 TL

Tüp fiyatlarındaki bu artışlar, tüketiciler için ekonomik zorluklar yaratıyor. Bu nedenle, evlerimizde tüp kullanımını daha verimli hale getirmek ve tüketimi azaltmak önemli hale geliyor. Ayrıca, tüp firmalarının gelecekteki fiyat değişikliklerini yakından takip etmek de akıllıca olabilir.